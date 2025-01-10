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Новости

10 января, 07:30

Новости

Собянин объявил об открытии нового корпуса кадетской школы № 1784

Собянин объявил об открытии нового корпуса кадетской школы № 1784

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Собянин открыл новый корпус кадетской школы с детским садом в районе Беговом

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В Беговом районе Москвы открыли новый корпус кадетской школы № 1784. Современное здание появилось на месте устаревшего, построенного еще в довоенные годы.

Там открыли дошкольный и школьный блоки. Занятия будут проводить в универсальных и специализированных классах. Естественно-научную лабораторию оборудовали, впервые появилась аудитория, где ученики уже начали изучать основы робототехники и программирования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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