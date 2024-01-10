Новости часа: Собянин рассказал, как москвичам помогает сервис "Вывоз ненужных вещей"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Через сервис "Вывоз ненужных вещей" на переработку было отправлено более 1,5 тысячи тонн вторсырья. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 20 тысяч поездок было совершено на речном электротранспорте Москвы в новогодние праздники. Это данные Дептранса.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до полудня пятницы. Предупреждение выпустили в Гидрометцентре.