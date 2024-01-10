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Новости

10 января, 23:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал, как москвичам помогает сервис "Вывоз ненужных вещей"

Новости часа: Собянин рассказал, как москвичам помогает сервис "Вывоз ненужных вещей"

Новости часа: метро и МЦК стали самым популярным видом транспорта в Москве в каникулы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

Новости часа: мэр Москвы подвел итоги работы городского транспорта в новогодние праздники

Новости часа: мэр Москвы рассказал о сервисе "Вывоз ненужных вещей" на mos.ru

Новости часа: Собянин сообщил о результатах работы сервиса "Вывоз ненужных вещей"

Новости часа: Собянин рассказал, как поручительство Москвы помогает малому бизнесу

Собянин сообщил о результатах работы сервиса "Вывоз ненужных вещей"

Новости часа: метро и МЦК стали самыми популярными видами транспорта в новогодние каникулы

Новости часа: мэр Москвы подвел итоги работы городского транспорта в новогодние праздники

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Через сервис "Вывоз ненужных вещей" на переработку было отправлено более 1,5 тысячи тонн вторсырья. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 20 тысяч поездок было совершено на речном электротранспорте Москвы в новогодние праздники. Это данные Дептранса.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до полудня пятницы. Предупреждение выпустили в Гидрометцентре.

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