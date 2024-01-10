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10 января, 22:00

Новости

Новости часа: метро и МЦК стали самым популярным видом транспорта в Москве в каникулы

Новости часа: метро и МЦК стали самым популярным видом транспорта в Москве в каникулы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

Новости часа: мэр Москвы подвел итоги работы городского транспорта в новогодние праздники

Новости часа: мэр Москвы рассказал о сервисе "Вывоз ненужных вещей" на mos.ru

Новости часа: Собянин сообщил о результатах работы сервиса "Вывоз ненужных вещей"

Новости часа: Собянин рассказал, как поручительство Москвы помогает малому бизнесу

Собянин сообщил о результатах работы сервиса "Вывоз ненужных вещей"

Новости часа: метро и МЦК стали самыми популярными видами транспорта в новогодние каникулы

Новости часа: мэр Москвы подвел итоги работы городского транспорта в новогодние праздники

Собянин: в праздничные дни на московском транспорте совершили 63,5 млн поездок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Метро и МЦК стали самым популярным видом транспорта в Москве в новогодние дни. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Сильный снег, метель и гололед прогнозируется в Москве с вечера среды, 10 января. Это данные от МЧС.

Пожарное депо на пять машиномест в Восточном районе ввели в эксплуатацию. Об этом сообщили в Мосгосстройнадзоре.

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