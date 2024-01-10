10 января, 22:00Новости
Новости часа: метро и МЦК стали самым популярным видом транспорта в Москве в каникулы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Метро и МЦК стали самым популярным видом транспорта в Москве в новогодние дни. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Сильный снег, метель и гололед прогнозируется в Москве с вечера среды, 10 января. Это данные от МЧС.
Пожарное депо на пять машиномест в Восточном районе ввели в эксплуатацию. Об этом сообщили в Мосгосстройнадзоре.