Новости часа: метро и МЦК стали самым популярным видом транспорта в Москве в каникулы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Метро и МЦК стали самым популярным видом транспорта в Москве в новогодние дни. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Сильный снег, метель и гололед прогнозируется в Москве с вечера среды, 10 января. Это данные от МЧС.

Пожарное депо на пять машиномест в Восточном районе ввели в эксплуатацию. Об этом сообщили в Мосгосстройнадзоре.