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10 января, 20:00

Новости

Новости часа: мэр Москвы подвел итоги работы городского транспорта в новогодние праздники

Новости часа: мэр Москвы подвел итоги работы городского транспорта в новогодние праздники

Новости часа: мэр Москвы рассказал о сервисе "Вывоз ненужных вещей" на mos.ru

Новости часа: Собянин сообщил о результатах работы сервиса "Вывоз ненужных вещей"

Новости часа: Собянин рассказал, как поручительство Москвы помогает малому бизнесу

Собянин сообщил о результатах работы сервиса "Вывоз ненужных вещей"

Новости часа: метро и МЦК стали самыми популярными видами транспорта в новогодние каникулы

Новости часа: мэр Москвы подвел итоги работы городского транспорта в новогодние праздники

Собянин: в праздничные дни на московском транспорте совершили 63,5 млн поездок

Новости часа: на участке бывшей промзоны Котляково построят жилье по реновации

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о системной поддержке малого бизнеса в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В праздничные дни москвичи совершили более 63 миллионов поездок на столичном транспорте. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Аномальные морозы вернутся в столичный регион к выходным. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В новогодние праздники пассажиры воспользовались речным электротранспортом более 20 тысяч раз, заявили в столичном Дептрансе.

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