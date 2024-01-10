Новости часа: мэр Москвы подвел итоги работы городского транспорта в новогодние праздники

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В праздничные дни москвичи совершили более 63 миллионов поездок на столичном транспорте. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Аномальные морозы вернутся в столичный регион к выходным. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В новогодние праздники пассажиры воспользовались речным электротранспортом более 20 тысяч раз, заявили в столичном Дептрансе.