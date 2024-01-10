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Новости

Новости

10 января, 19:00

Новости

Новости часа: мэр Москвы рассказал о сервисе "Вывоз ненужных вещей" на mos.ru

Новости часа: мэр Москвы рассказал о сервисе "Вывоз ненужных вещей" на mos.ru

Новости часа: Собянин сообщил о результатах работы сервиса "Вывоз ненужных вещей"

Новости часа: Собянин рассказал, как поручительство Москвы помогает малому бизнесу

Собянин сообщил о результатах работы сервиса "Вывоз ненужных вещей"

Новости часа: метро и МЦК стали самыми популярными видами транспорта в новогодние каникулы

Новости часа: мэр Москвы подвел итоги работы городского транспорта в новогодние праздники

Собянин: в праздничные дни на московском транспорте совершили 63,5 млн поездок

Новости часа: на участке бывшей промзоны Котляково построят жилье по реновации

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о системной поддержке малого бизнеса в 2023 году

Новости часа: Собянин рассказал о планах строительства дорог в Москве в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 1,5 тысячи тонн вторсырья сдали в Москве через сервис "Вывоз ненужных вещей". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Завершились работы по благоустройству территории возле станции Поклонная МЦД-4, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Московский ЦОДД призвал столичных автомобилистов пользоваться городским транспортом из-за снегопада.

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