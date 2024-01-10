Новости часа: мэр Москвы рассказал о сервисе "Вывоз ненужных вещей" на mos.ru

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 1,5 тысячи тонн вторсырья сдали в Москве через сервис "Вывоз ненужных вещей". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Завершились работы по благоустройству территории возле станции Поклонная МЦД-4, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Московский ЦОДД призвал столичных автомобилистов пользоваться городским транспортом из-за снегопада.