Новости часа: Собянин сообщил о результатах работы сервиса "Вывоз ненужных вещей"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи подали более 60 тысяч заявок в сервисе "Вывоз ненужных вещей". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Нагатинскую набережную украсила архитектурно-художественная подсветка. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Московских автомобилистов призвали воспользоваться городским транспортом вечером 10 января. О сильном снегопаде предупредил ЦОДД.