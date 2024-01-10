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Новости

10 января, 18:00

Новости

Новости часа: Собянин сообщил о результатах работы сервиса "Вывоз ненужных вещей"

Новости часа: Собянин сообщил о результатах работы сервиса "Вывоз ненужных вещей"

Новости часа: Собянин рассказал, как поручительство Москвы помогает малому бизнесу

Собянин сообщил о результатах работы сервиса "Вывоз ненужных вещей"

Новости часа: метро и МЦК стали самыми популярными видами транспорта в новогодние каникулы

Новости часа: мэр Москвы подвел итоги работы городского транспорта в новогодние праздники

Собянин: в праздничные дни на московском транспорте совершили 63,5 млн поездок

Новости часа: на участке бывшей промзоны Котляково построят жилье по реновации

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о системной поддержке малого бизнеса в 2023 году

Новости часа: Собянин рассказал о планах строительства дорог в Москве в 2024 году

Собянин: почти 3 тыс предпринимателей получили гарантийную поддержку Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи подали более 60 тысяч заявок в сервисе "Вывоз ненужных вещей". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Нагатинскую набережную украсила архитектурно-художественная подсветка. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Московских автомобилистов призвали воспользоваться городским транспортом вечером 10 января. О сильном снегопаде предупредил ЦОДД.

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