10 января, 18:00Новости
Новости часа: Собянин сообщил о результатах работы сервиса "Вывоз ненужных вещей"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи подали более 60 тысяч заявок в сервисе "Вывоз ненужных вещей". Об этом сообщил Сергей Собянин.
Нагатинскую набережную украсила архитектурно-художественная подсветка. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.
Московских автомобилистов призвали воспользоваться городским транспортом вечером 10 января. О сильном снегопаде предупредил ЦОДД.