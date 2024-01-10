Новости часа: Собянин рассказал, как поручительство Москвы помогает малому бизнесу

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Бизнесмены Москвы за год воспользовались поддержкой города на сумму более 65 миллиардов рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 20 тысяч поездок совершили в новогодние праздники на речном электротранспорте. Об этом заявили в Дептрансе Москвы.

Сильный снег, метель и гололед ожидаются в Москве вечером 10 января, предупреждает МЧС.