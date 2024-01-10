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Новости

10 января, 16:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал, как поручительство Москвы помогает малому бизнесу

Новости часа: Собянин рассказал, как поручительство Москвы помогает малому бизнесу

Собянин сообщил о результатах работы сервиса "Вывоз ненужных вещей"

Новости часа: метро и МЦК стали самыми популярными видами транспорта в новогодние каникулы

Новости часа: мэр Москвы подвел итоги работы городского транспорта в новогодние праздники

Собянин: в праздничные дни на московском транспорте совершили 63,5 млн поездок

Новости часа: на участке бывшей промзоны Котляково построят жилье по реновации

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о системной поддержке малого бизнеса в 2023 году

Новости часа: Собянин рассказал о планах строительства дорог в Москве в 2024 году

Собянин: почти 3 тыс предпринимателей получили гарантийную поддержку Москвы

Собянин: в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Бизнесмены Москвы за год воспользовались поддержкой города на сумму более 65 миллиардов рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 20 тысяч поездок совершили в новогодние праздники на речном электротранспорте. Об этом заявили в Дептрансе Москвы.

Сильный снег, метель и гололед ожидаются в Москве вечером 10 января, предупреждает МЧС.

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