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Новости

10 января, 15:50

Новости

Новости часа: метро и МЦК стали самыми популярными видами транспорта в новогодние каникулы

Новости часа: метро и МЦК стали самыми популярными видами транспорта в новогодние каникулы

Новости часа: мэр Москвы подвел итоги работы городского транспорта в новогодние праздники

Собянин: в праздничные дни на московском транспорте совершили 63,5 млн поездок

Новости часа: на участке бывшей промзоны Котляково построят жилье по реновации

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о системной поддержке малого бизнеса в 2023 году

Новости часа: Собянин рассказал о планах строительства дорог в Москве в 2024 году

Собянин: почти 3 тыс предпринимателей получили гарантийную поддержку Москвы

Собянин: в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс

Собянин открыл электродепо "Аминьевское" Большой кольцевой линии метро

В праздничных мероприятиях в Москве приняли участие 13,3 миллиона человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Метро и МЦК стали самыми популярными видами транспорта в Москве в новогодние выходные. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Портал "Наш город" помог москвичам решить более восьми миллионов вопросов. Информация появилась на mos.ru.

Аномальные морозы вернутся в столичный регион 13 января. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

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