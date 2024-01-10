Новости часа: метро и МЦК стали самыми популярными видами транспорта в новогодние каникулы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Метро и МЦК стали самыми популярными видами транспорта в Москве в новогодние выходные. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Портал "Наш город" помог москвичам решить более восьми миллионов вопросов. Информация появилась на mos.ru.

Аномальные морозы вернутся в столичный регион 13 января. Об этом рассказали в Гидрометцентре.