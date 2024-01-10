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Новости

10 января, 15:00

Новости

Новости часа: мэр Москвы подвел итоги работы городского транспорта в новогодние праздники

Новости часа: мэр Москвы подвел итоги работы городского транспорта в новогодние праздники

Собянин: в праздничные дни на московском транспорте совершили 63,5 млн поездок

Новости часа: на участке бывшей промзоны Котляково построят жилье по реновации

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о системной поддержке малого бизнеса в 2023 году

Новости часа: Собянин рассказал о планах строительства дорог в Москве в 2024 году

Собянин: почти 3 тыс предпринимателей получили гарантийную поддержку Москвы

Собянин: в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс

Собянин открыл электродепо "Аминьевское" Большой кольцевой линии метро

В праздничных мероприятиях в Москве приняли участие 13,3 миллиона человек

Собянин: в 2024 году завершим формирование нового дорожного каркаса Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 63,5 миллиона поездок совершили в праздничные дни на московском транспорте. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Павильон на станции "Кленовый бульвар" и вестибюль "Печатников" БКЛ почти готовы, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Расписание на двух направлениях МЦД-1 изменится по воскресеньям в январе. Об этом рассказали в столичном Дептрансе.

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