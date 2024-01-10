10 января, 15:00Новости
Новости часа: мэр Москвы подвел итоги работы городского транспорта в новогодние праздники
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 63,5 миллиона поездок совершили в праздничные дни на московском транспорте. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Павильон на станции "Кленовый бульвар" и вестибюль "Печатников" БКЛ почти готовы, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Расписание на двух направлениях МЦД-1 изменится по воскресеньям в январе. Об этом рассказали в столичном Дептрансе.