Новости часа: мэр Москвы подвел итоги работы городского транспорта в новогодние праздники

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 63,5 миллиона поездок совершили в праздничные дни на московском транспорте. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Павильон на станции "Кленовый бульвар" и вестибюль "Печатников" БКЛ почти готовы, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Расписание на двух направлениях МЦД-1 изменится по воскресеньям в январе. Об этом рассказали в столичном Дептрансе.