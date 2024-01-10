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Новости

10 января, 13:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о системной поддержке малого бизнеса в 2023 году

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о системной поддержке малого бизнеса в 2023 году

Новости часа: Собянин рассказал о планах строительства дорог в Москве в 2024 году

Собянин: почти 3 тыс предпринимателей получили гарантийную поддержку Москвы

Собянин: в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс

Собянин открыл электродепо "Аминьевское" Большой кольцевой линии метро

В праздничных мероприятиях в Москве приняли участие 13,3 миллиона человек

Собянин: в 2024 году завершим формирование нового дорожного каркаса Москвы

Новости часа: метро Москвы получило более 10 национальных и международных наград – Собянин

Новости часа: более 13 млн человек приняли участие в новогодних гуляниях – Собянин

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти три тысячи предпринимателей получили гарантийную поддержку Москвы в 2023 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На станциях метро "Печатники" и "Кленовый бульвар" БКЛ появятся новые входы для пассажиров. Об этом рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Транспортную и пешеходную связи в "Москва-Сити" улучшат в 2024 году. Об этом сообщили в Дептрансе столицы.

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