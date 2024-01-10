Новости часа: Сергей Собянин рассказал о системной поддержке малого бизнеса в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти три тысячи предпринимателей получили гарантийную поддержку Москвы в 2023 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На станциях метро "Печатники" и "Кленовый бульвар" БКЛ появятся новые входы для пассажиров. Об этом рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Транспортную и пешеходную связи в "Москва-Сити" улучшат в 2024 году. Об этом сообщили в Дептрансе столицы.