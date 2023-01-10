Собянин: темпы программы реновации в ближайшие три года возрастут вдвое

Темпы реновации жилья в Москве вырастут в два раза в ближайшие три года. Уже больше ста тысяч москвичей получили квартиры по этой программе. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр столицы рассказал, как программа реновации изменит облик района Гольяново. Там в реновацию включили 101 дом, где проживают почти 25 тысяч человек – это 15% населения данного района.

Собянин осмотрел новостройку на площади Белы Куна. В одной из квартир он пообщался с новоселами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.