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10 января, 23:00

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Собянин: темпы программы реновации в ближайшие три года вырастут в два раза

Собянин: темпы программы реновации в ближайшие три года вырастут в два раза

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В ближайшие три года темпы реновации жилья в Москве вырастут в два раза. Из старых домов в новые квартиры переселят еще 200 тысяч москвичей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Также мэр отметил, как программа реновации изменит облик столичного района Гольяново. В программу включили 101 пятиэтажный дом. Известно, что часть жильцов уже переехала из хрущевок в новостройку на площади Белы Куна.

Сергей Собянин поздравил новоселов, которые стали 100-тысячными участниками программы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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