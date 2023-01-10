Собянин: темпы программы реновации в ближайшие три года вырастут в два раза

В ближайшие три года темпы реновации жилья в Москве вырастут в два раза. Из старых домов в новые квартиры переселят еще 200 тысяч москвичей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Также мэр отметил, как программа реновации изменит облик столичного района Гольяново. В программу включили 101 пятиэтажный дом. Известно, что часть жильцов уже переехала из хрущевок в новостройку на площади Белы Куна.

Сергей Собянин поздравил новоселов, которые стали 100-тысячными участниками программы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.