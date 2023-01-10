Новости часа: Собянин заявил, что темпы реновации в ближайшие 3 года возрастут вдвое

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин заявил об увеличении темпов реализации программы реновации в два раза. По словам мэра, такая цель поставлена на ближайшие три года.

На улице Добролюбова в Москве ликвидировали открытое горение на двух тысячах "квадратов". Об этом рассказали в столичном управлении МЧС.

Россия и Казахстан планируют увеличить количество рейсов между странами. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.