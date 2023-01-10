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Новости

10 января, 16:45

Происшествия

Новости часа: Собянин заявил, что темпы реновации в ближайшие 3 года возрастут вдвое

Новости часа: Собянин заявил, что темпы реновации в ближайшие 3 года возрастут вдвое

Собянин оценил работу системы жизнеобеспечения города

Новости часа: спасатели воспользовались авиацией при тушении пожара в Москве

Собянин пригласил москвичей принять участие в акции "Елочный круговорот"

В Москве увеличат темпы реновации в 2 раза – Собянин

Новости часа: власти ДНР сообщили о трех раненых в результате обстрела Донецка 8 января

Новости часа: москвичи собрали более 156 тыс подарков для детей из новых регионов РФ

Новости часа: МЧС сообщило об эвакуации пассажиров самолета Ан-2 в НАО

Сергей Собянин подвел итоги новогодних мероприятий в Москве

Собянин открыл после реконструкции Старорублевский путепровод

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин заявил об увеличении темпов реализации программы реновации в два раза. По словам мэра, такая цель поставлена на ближайшие три года.

На улице Добролюбова в Москве ликвидировали открытое горение на двух тысячах "квадратов". Об этом рассказали в столичном управлении МЧС.

Россия и Казахстан планируют увеличить количество рейсов между странами. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

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