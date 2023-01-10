Собянин пригласил москвичей принять участие в акции "Елочный круговорот"

Москвичи могут принять участие в акции "Елочный круговорот". Сдать новогодние деревья на переработку можно до 26 февраля, напомнил Сергей Собянин.

В городе в данный момент работают 600 пунктов приема, где горожане смогут сдать елки, сосны или пихты. Перед этим новогодние деревья необходимо очистить от игрушек и мишуры.

Из переработанных елей делают древесную щепу, которая используется для защиты и удобрения почвы, отсыпки экологических троп и для вольеров животных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.