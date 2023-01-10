Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 января, 15:00

Новости

Собянин пригласил москвичей принять участие в акции "Елочный круговорот"

Собянин пригласил москвичей принять участие в акции "Елочный круговорот"

В Москве увеличат темпы реновации в 2 раза – Собянин

Новости часа: власти ДНР сообщили о трех раненых в результате обстрела Донецка 8 января

Новости часа: москвичи собрали более 156 тыс подарков для детей из новых регионов РФ

Новости часа: МЧС сообщило об эвакуации пассажиров самолета Ан-2 в НАО

Сергей Собянин подвел итоги новогодних мероприятий в Москве

Собянин открыл после реконструкции Старорублевский путепровод

Новости часа: протяженность Старорублевского путепровода увеличили в 3 раза

Собянин открыл после реконструкции Старорублевский путепровод

Новости часа: Собянин открыл после реконструкции Старорублевский путепровод

Москвичи могут принять участие в акции "Елочный круговорот". Сдать новогодние деревья на переработку можно до 26 февраля, напомнил Сергей Собянин.

В городе в данный момент работают 600 пунктов приема, где горожане смогут сдать елки, сосны или пихты. Перед этим новогодние деревья необходимо очистить от игрушек и мишуры.

Из переработанных елей делают древесную щепу, которая используется для защиты и удобрения почвы, отсыпки экологических троп и для вольеров животных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквывидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика