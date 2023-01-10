В Москве увеличат темпы реновации в 2 раза – Собянин

Темпы реновации в Москве увеличат в два раза. Уже больше 100 тысяч москвичей получили квартиры по этой программе.

Как сообщил Сергей Собянин, за три года из хрущевок переселятся еще 200 тысяч жителей. Например, в Гольянове в программу включили 101 дом, где проживают почти 25,5 тысячи человек.

Кроме того, мэр 10 января осмотрел новостройку на площади Белы Куна. В одной из квартир он пообщался с новоселами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.