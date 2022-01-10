Собянин рассказал об открытии нового корпуса больницы в Коммунарке

16:30
Новый амбулаторно-поликлинический корпус, возведенный в рамках второй очереди строительства многопрофильной клинической больницы № 40 в Коммунарке, примет первых пациентов уже в I квартале 2022 года, сообщил Сергей Собянин.
Мэр отметил, что из-за пандемии больницу в Коммунарке перепрофилировали под лечение больных COVID-19 и теперь она является одним из главных центров борьбы с инфекцией не только в Москве, но и во всей России.
"Всего пролечено около 70 тысяч больных. Спасены тысячи и тысячи жизней людей. Надеюсь, что этот период закончится и эта уникальная клиника вступит в полном объеме в работу, обслуживая и ТиНАО, и прилегающие районы. И будет одним из крупнейших онкологических центров Москвы и нашей страны", – сказал Собянин.
Он уточнил, что помощь в новом корпусе больницы будут оказывать в плановом порядке, потоки пациентов разделят. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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