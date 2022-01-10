Собянин рассказал о философии развития Москвы как современного города

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Почти 90 процентов москвичей сейчас живут максимум в 20 минутах ходьбы от метро, МЦК или МЦД. Об этом у себя в блоге рассказал Сергей Собянин.
По словам мэра, любому жителю столицы доступны 17 видов транспорта. Также в Москве планируют открыть еще и два регулярных маршрута речных трамвайчиков.
Проектов в этом году много. По ним сейчас идет голосование на портале "Активный гражданин". Там можно высказать свое мнение.
Те программы, что уже реализуются, получают мировое признание. Например, 15 проектов правительства Москвы стали финалистами международной премии. В их числе – сервис Единой медицинской системы – ЕМИАС.
Также Москва в прошлом году победила в двух номинациях международной премии World Travel Awards. Столицу признали лучшей для сити-брейка и лучшим туристским направлением для изучения исторического наследия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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