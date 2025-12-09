Собянин: около 3,2 тыс деревьев-крупномеров высадили на Профсоюзной улице

Около 3,2 тысячи деревьев-крупномеров высадили на Профсоюзной улице, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Эта крупная вылетная магистраль на юго-западе Москвы пропускает в сутки порядка 130 тысяч автомобилей. Ее комплексное благоустройство шло семь месяцев.

Там установили около 20 современных остановочных павильонов, привели в порядок все тротуары и дорожное покрытие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.