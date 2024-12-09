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Новости

Новости

09 декабря, 23:55

Новости

Новости часа: в этом году в Москве археологи обнаружили 300 тыс артефактов

Новости часа: в этом году в Москве археологи обнаружили 300 тыс артефактов

Новости часа: в этом году в Москве археологи обнаружили 300 тыс артефактов

Новости часа: Сергей Собянин открыл Музей героизма на ВДНХ

Сергей Собянин открыл Музей героизма на ВДНХ

Сергей Собянин открыл Музей героизма на ВДНХ

Новости часа: Сергей Собянин объявил об открытии еще 14 обновленных поликлиник

Сергей Собянин открыл Музей героизма на ВДНХ

Новости часа: в этом году в Москве археологи обнаружили 300 тыс артефактов

Сергей Собянин сообщил об открытии Музея героизма на ВДНХ

Новости часа: Сергей Собянин открыл Музей героизма на ВДНХ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве завершился археологический сезон. Он стал рекордным – было обнаружено свыше 300 тысяч артефактов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Новогодняя почта на Северном и Южном речных вокзалах будет работать до 9 января 2025 года, сообщили в Дептрансе.

Детский сад на 275 мест со спортивными и игровыми площадками открыли в районе Богородское, заявили в Мосгосстройнадзоре.

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