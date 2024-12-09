Новости часа: в этом году в Москве археологи обнаружили 300 тыс артефактов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве завершился археологический сезон. Он стал рекордным – было обнаружено свыше 300 тысяч артефактов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Новогодняя почта на Северном и Южном речных вокзалах будет работать до 9 января 2025 года, сообщили в Дептрансе.

Детский сад на 275 мест со спортивными и игровыми площадками открыли в районе Богородское, заявили в Мосгосстройнадзоре.