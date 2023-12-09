Новости часа: около 600 адресов в Москве оборудованы системой "Умный перекресток"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 600 адресов в Москве оборудованы системой "Умный перекресток". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Высота снега в Москве к концу недели может достигнуть рекордных 40–45 см. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Более 90 новых компрессорных модулей для очистки стрелочных переводов от снега и наледи установили на МЖД. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.