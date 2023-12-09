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Новости

09 декабря, 13:00

Общество

Новости часа: около 600 адресов в Москве оборудованы системой "Умный перекресток"

Новости часа: около 600 адресов в Москве оборудованы системой "Умный перекресток"

Новости часа: более 150 улиц Москвы названы в честь героев Отечества

Сергей Собянин рассказал, как ИИ помогает регулировать движение на дорогах Москвы

Собянин: проекту "Умный перекресток" исполнилось 6 лет

Собянин: более 150 улиц столицы названы в честь героев Отечества

Собянин сообщил об открытии нового комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе

Собянин осмотрел высокотехнологичное производство медизделий в "Руднево"

Новости часа: власти Москвы утвердили программу по выплатам на покупку льготных лекарств

Новости часа: медицинский завод в Руднево сможет полностью обеспечить Москву

Сергей Собянин поддержал решение Путина баллотироваться на новый президентский срок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 600 адресов в Москве оборудованы системой "Умный перекресток". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Высота снега в Москве к концу недели может достигнуть рекордных 40–45 см. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Более 90 новых компрессорных модулей для очистки стрелочных переводов от снега и наледи установили на МЖД. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

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