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Новости

09 декабря, 12:00

Общество

Новости часа: более 150 улиц Москвы названы в честь героев Отечества

Новости часа: более 150 улиц Москвы названы в честь героев Отечества

Сергей Собянин рассказал, как ИИ помогает регулировать движение на дорогах Москвы

Собянин: проекту "Умный перекресток" исполнилось 6 лет

Собянин: более 150 улиц столицы названы в честь героев Отечества

Собянин сообщил об открытии нового комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе

Собянин осмотрел высокотехнологичное производство медизделий в "Руднево"

Новости часа: власти Москвы утвердили программу по выплатам на покупку льготных лекарств

Новости часа: медицинский завод в Руднево сможет полностью обеспечить Москву

Сергей Собянин поддержал решение Путина баллотироваться на новый президентский срок

"Мой район. Навигатор": в Москве завершили работы на Люберецких очистных сооружениях

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 150 улиц Москвы названы в честь Героев Отечества. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 50 тысяч человек посетили рыбный рынок "Москва – на волне" за первую неделю работы. Объем проданной продукции на рынке превысил 40 тонн.

До 17 градусов мороза ожидаются в столичном регионе 9 декабря. О погодных условиях сообщили синоптики.

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