Новости часа: более 150 улиц Москвы названы в честь героев Отечества

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 150 улиц Москвы названы в честь Героев Отечества. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 50 тысяч человек посетили рыбный рынок "Москва – на волне" за первую неделю работы. Объем проданной продукции на рынке превысил 40 тонн.

До 17 градусов мороза ожидаются в столичном регионе 9 декабря. О погодных условиях сообщили синоптики.