Собянин поручил провести ремонт бывшего корпуса завода "Рено" в "Технополисе "Москва"

Сергей Собянин поручил отремонтировать новый корпус в особой экономической зоне "Технополис Москва" в Печатниках. Раньше там располагался завод "Рено". Корпус использовался под стоянку готовых автомобилей и для хранения комплектующих.

Теперь же он станет новой производственной площадкой. Перед началом работы здание нужно будет капитально отремонтировать: утеплить фасад, укрепить кровлю, обновить инженерные коммуникации. После чего в корпусе разместят новых резидентов особой экономической зоны.

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