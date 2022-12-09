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09 декабря, 22:00

Новости

Собянин поручил провести ремонт бывшего корпуса завода "Рено" в "Технополисе "Москва"

Собянин поручил провести ремонт бывшего корпуса завода "Рено" в "Технополисе "Москва"

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Сергей Собянин поручил отремонтировать новый корпус в особой экономической зоне "Технополис Москва" в Печатниках. Раньше там располагался завод "Рено". Корпус использовался под стоянку готовых автомобилей и для хранения комплектующих.

Теперь же он станет новой производственной площадкой. Перед началом работы здание нужно будет капитально отремонтировать: утеплить фасад, укрепить кровлю, обновить инженерные коммуникации. После чего в корпусе разместят новых резидентов особой экономической зоны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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