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Новости

09 декабря, 15:00

Транспорт

Собянин рассказал о ходе строительства станции "Новаторская" Троицкой линии метро

Собянин рассказал о ходе строительства станции "Новаторская" Троицкой линии метро

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В Москве продолжают возводить Троицкую линию метро, на которой появится 17 станций. Как сообщил Сергей Собянин, эту линию планируют запустить в конце 2024 года.

На данный момент известно, что станция "Новаторская" готова на 67%. Она расположена вдоль Ленинского проспекта, возле улиц Удальцова и Новаторов. Это будет современный и удобный пересадочный узел. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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