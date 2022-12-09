Собянин рассказал о ходе строительства станции "Новаторская" Троицкой линии метро

В Москве продолжают возводить Троицкую линию метро, на которой появится 17 станций. Как сообщил Сергей Собянин, эту линию планируют запустить в конце 2024 года.

На данный момент известно, что станция "Новаторская" готова на 67%. Она расположена вдоль Ленинского проспекта, возле улиц Удальцова и Новаторов. Это будет современный и удобный пересадочный узел. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.