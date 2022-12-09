Столичный бизнес быстро адаптировался к санкциям – Собянин

Сергей Собянин заявил, что на данный момент в столице работает около 80 мер поддержки бизнеса. Предпринимателям доступны субсидии по кредитам, льготные инвестиционные кредиты и многое другое.

Помимо финансовой помощи, изменили логистику товаров. По словам мэра, время ковидных ограничений позволило подготовиться к ситуации сегодняшнего дня, поэтому бизнес быстро адаптировался к новым условиям, смог найти партнеров и поставщиков.