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Столичный бизнес быстро адаптировался к санкциям – Собянин

Столичный бизнес быстро адаптировался к санкциям – Собянин

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Сергей Собянин заявил, что на данный момент в столице работает около 80 мер поддержки бизнеса. Предпринимателям доступны субсидии по кредитам, льготные инвестиционные кредиты и многое другое.

Помимо финансовой помощи, изменили логистику товаров. По словам мэра, время ковидных ограничений позволило подготовиться к ситуации сегодняшнего дня, поэтому бизнес быстро адаптировался к новым условиям, смог найти партнеров и поставщиков.

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