Собянин открыл в Музее Победы экспозицию, посвященную 80-летию Битвы за Москву

17:45
В Музее Победы открылась новая постоянная экспозиция "Битва за Москву. Первая Победа!". В церемонии открытия выставки, посвященной 80-летию начала контрнаступления Красной армии под Москвой, принял участие Сергей Собянин.
Мэр отметил, что в подготовке новой экспозиции приняли участие множество специалистов и волонтеров, а также федеральный и столичный музеи Победы. По словам Собянина, выставка призвана рассказать людям об историческом значении Битвы за Москву, которое часто недооценивается.
"Даже цифры впечатляют: 75% всех танков, половина всей авиации была здесь, это была глобальная битва. С годами значение этой битвы мы понимаем все больше и больше. На самом деле она не уходит куда-то в тень, наоборот, она, очевидно для всех, становится одной из ключевых битв, сражений в истории войны, в истории человечества", – сказал Собянин.
В церемонии открытия экспозиции также приняли участие ветеран Московской битвы Василий Коровкин и ученики кадетских классов школ Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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