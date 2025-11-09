Сергей Собянин сообщил о строительстве крупного образовательного комплекса в Раменках

В ближайшие годы в районе Раменки на улице Лобачевского построят крупный образовательный комплекс более чем на 2 тысячи мест. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге в мессенджере MAX.

Комплекс будет включать школу и детский сад. В школе создадут IT-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы, четыре спортивных зала и два многофункциональных пространства со сценой.

