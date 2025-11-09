Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 19:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин сообщил о строительстве крупного образовательного комплекса в Раменках

Сергей Собянин сообщил о строительстве крупного образовательного комплекса в Раменках

Собянин сообщил о планах по обновлению подвижного состава на Ярославском направлении

Собянин: новая эстакада на шоссе Энтузиастов разгрузит перекресток

Собянин: каждый третий ученик Москвы участвует во Всероссийской олимпиаде школьников

Сергей Собянин сообщил о старте масштабной реконструкции на МКАД

Собянин: участники СВО посетили музей, открытый в память о параде 1941 года

Собянин: второй пешеходный мост будет построен в Мнёвниковской пойме

Собянин: представители военных династий посетили музей на Красной площади

Собянин поздравил москвичей с 84-й годовщиной военного парада на Красной площади

Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в память о параде 1941 года

В ближайшие годы в районе Раменки на улице Лобачевского построят крупный образовательный комплекс более чем на 2 тысячи мест. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге в мессенджере MAX.

Комплекс будет включать школу и детский сад. В школе создадут IT-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы, четыре спортивных зала и два многофункциональных пространства со сценой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика