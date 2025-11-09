09 ноября, 21:30Мэр Москвы
Собянин сообщил о планах по обновлению подвижного состава на Ярославском направлении
Ярославское направление железной дороги активно переходит на поезда нового поколения. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге. До конца года парк поездов "Иволга 4.0" будет увеличен до 15 составов.
Эти поезда требуют особой подготовки, включая комплексную проверку систем и обеспечение бесперебойной работы электросети. Машинисты проходят дополнительное обучение для работы на новой технике.
