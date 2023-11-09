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Новости

09 ноября, 17:45

Город

Новости часа: 150 тыс жителей столицы применили сервисы пространства "Молодежь Москвы"

Новости часа: 150 тыс жителей столицы применили сервисы пространства "Молодежь Москвы"

Собянин рассказал о строительстве моста между Филевской поймой и Шелепихинской набережной

Собянин рассказал о первом годе работы пространства "Молодежь Москвы"

Новости часа: двухпутные тоннели БКЛ попали в Книгу рекордов России как самые протяженные

Новости часа: мост между районами Филевский Парк и Хорошёво-Мнёвники достроят в 2025 году

Собянин рассказал о строительстве моста между Шелепихинской набережной и Филевской поймой

Собянин рассказал о строительстве моста между Шелепихинской набережной и Филевской поймой

Новости часа: Собянин рассказал о начале строительства моста на западе Москвы

Новости часа: в Москве подвели итоги нескольких проектов благоустройства в СЗАО

Собянин назвал значимые проекты благоустройства на северо-западе Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 150 тысяч москвичей воспользовались сервисами бесплатного мультиформатного пространства "Молодежь Москвы". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Прогулочная набережная и зоны отдыха появились на Южном речном вокзале после благоустройства. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Два участка на северо-востоке Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

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