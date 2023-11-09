09 ноября, 17:45Город
Новости часа: 150 тыс жителей столицы применили сервисы пространства "Молодежь Москвы"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 150 тысяч москвичей воспользовались сервисами бесплатного мультиформатного пространства "Молодежь Москвы". Об этом рассказал Сергей Собянин.
Прогулочная набережная и зоны отдыха появились на Южном речном вокзале после благоустройства. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.
Два участка на северо-востоке Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.