Новости часа: двухпутные тоннели БКЛ попали в Книгу рекордов России как самые протяженные

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Двухпутные тоннели БКЛ попали в Книгу рекордов России как самые протяженные. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Реконструкция газопроводов в столичном Измайлове выполнена на 70%. Таковы данные компании "Мосгаз".

Большой театр не планирует в 2023 году менять правила продажи билетов на "Щелкунчика". Гендиректор Большого театра Владимир Урин также отметил, что театр не намерен увеличивать число показов из-за ажиотажа.