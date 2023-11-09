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Новости

09 ноября, 16:30

Культура

Новости часа: двухпутные тоннели БКЛ попали в Книгу рекордов России как самые протяженные

Новости часа: двухпутные тоннели БКЛ попали в Книгу рекордов России как самые протяженные

Новости часа: мост между районами Филевский Парк и Хорошёво-Мнёвники достроят в 2025 году

Собянин рассказал о строительстве моста между Шелепихинской набережной и Филевской поймой

Собянин рассказал о строительстве моста между Шелепихинской набережной и Филевской поймой

Новости часа: Собянин рассказал о начале строительства моста на западе Москвы

Новости часа: в Москве подвели итоги нескольких проектов благоустройства в СЗАО

Собянин назвал значимые проекты благоустройства на северо-западе Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о технологичных разработках московских компаний

Новости часа: московская компания разработала устройство для спутниковой связи

Собянин рассказал об уникальной разработке столичной компании для МКС

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Двухпутные тоннели БКЛ попали в Книгу рекордов России как самые протяженные. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Реконструкция газопроводов в столичном Измайлове выполнена на 70%. Таковы данные компании "Мосгаз".

Большой театр не планирует в 2023 году менять правила продажи билетов на "Щелкунчика". Гендиректор Большого театра Владимир Урин также отметил, что театр не намерен увеличивать число показов из-за ажиотажа.

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