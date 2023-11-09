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09 ноября, 14:30

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Новости часа: Собянин рассказал о начале строительства моста на западе Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о начале строительства моста на западе Москвы

Новости часа: в Москве подвели итоги нескольких проектов благоустройства в СЗАО

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Новости часа: двухпутные тоннели на БКЛ попали в Книгу рекордов России

Собянин сообщил о новом рекорде Большой кольцевой линии метро

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Собянин: с помощью приложения "Метро Москвы" построено почти 500 млн маршрутов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице началось строительство моста через Москву-реку между Шелепихинской набережной и Филевской поймой. Об этом рассказал Сергей Собянин во время осмотра хода работ.

В Москве обновили швы гранитной облицовки на 11 набережных. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Обновленный рейтинг якорных онкологических стационаров представили в Москве. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.

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