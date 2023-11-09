Новости часа: Собянин рассказал о начале строительства моста на западе Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице началось строительство моста через Москву-реку между Шелепихинской набережной и Филевской поймой. Об этом рассказал Сергей Собянин во время осмотра хода работ.

В Москве обновили швы гранитной облицовки на 11 набережных. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Обновленный рейтинг якорных онкологических стационаров представили в Москве. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.