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09 ноября, 19:30

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Собянин назвал значимые проекты благоустройства на северо-западе Москвы

Собянин назвал значимые проекты благоустройства на северо-западе Москвы

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Сергей Собянин подвел итоги благоустройства в СЗАО столицы в 2023 году. В этом сезоне было продолжено создание качественного общественного пространства, о нескольких значимых проектах мэр рассказал в своем блоге.

Например, в Северном Тушине выполнили благоустройство сквера по улице Героев Панфиловцев. Там установили памятник легендарному генерал-майору Ивану Панфилову, новые цветники и лавки.

Изменилась и "Березовая роща" в 14-м микрорайоне Куркино. В парке отремонтировали детские площадки, заменили покрытие дорожек и установили лавочки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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