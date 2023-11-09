Новости часа: Собянин рассказал о технологичных разработках московских компаний

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Технологичные разработки московских компаний замещают импортные товары. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Дорогу между улицами Татьянин Парк и 50 лет Октября в Москве откроют до конца 2023 года. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Тематические карты "Тройка" в честь 85-летия самбо выпустили в Москве. О новых картах проинформировал Дептранс.