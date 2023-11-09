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Новости

09 ноября, 12:30

Экономика

Новости часа: Собянин рассказал о технологичных разработках московских компаний

Новости часа: Собянин рассказал о технологичных разработках московских компаний

Новости часа: московская компания разработала устройство для спутниковой связи

Собянин рассказал об уникальной разработке столичной компании для МКС

Новости часа: двухпутные тоннели на БКЛ попали в Книгу рекордов России

Собянин сообщил о новом рекорде Большой кольцевой линии метро

Собянин назвал значимые проекты благоустройства на северо-западе Москвы

Собянин: с помощью приложения "Метро Москвы" построено почти 500 млн маршрутов

Собянин заявил, что качество распознавания лиц и машин в Москве достигло почти 100%

Цифровую модель планирования столицы рассчитывают создать до конца 2024 года – Собянин

Собянин: городскому проекту "Московское кино в школе" исполнилось пять лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Технологичные разработки московских компаний замещают импортные товары. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Дорогу между улицами Татьянин Парк и 50 лет Октября в Москве откроют до конца 2023 года. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Тематические карты "Тройка" в честь 85-летия самбо выпустили в Москве. О новых картах проинформировал Дептранс.

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