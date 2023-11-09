Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 11:30

Город

Новости часа: двухпутные тоннели на БКЛ попали в Книгу рекордов России

Новости часа: двухпутные тоннели на БКЛ попали в Книгу рекордов России

Собянин сообщил о новом рекорде Большой кольцевой линии метро

Собянин назвал значимые проекты благоустройства на северо-западе Москвы

Собянин: с помощью приложения "Метро Москвы" построено почти 500 млн маршрутов

Собянин заявил, что качество распознавания лиц и машин в Москве достигло почти 100%

Цифровую модель планирования столицы рассчитывают создать до конца 2024 года – Собянин

Собянин: городскому проекту "Московское кино в школе" исполнилось пять лет

Новости часа: Собянин сообщил, как "Московское кино в школе" приобщает детей к искусству

Цифровую модель планирования Москвы рассчитывают создать до конца 2024 года – Собянин

Новости часа: около 15 млн кв м недвижимости вводят в Москве ежегодно

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Двухпутные тоннели БКЛ в Москве попали в "Книгу рекордов России" как самые протяженные. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Прогулочная набережная и зоны отдыха появились на Южном речном вокзале Москвы. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

С начала года на портале поставщиков появилось 500 тысяч новых позиций товаров, работ и услуг. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.

Читайте также
мэр МосквытранспортгородвидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика