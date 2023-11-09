09 ноября, 11:30Город
Новости часа: двухпутные тоннели на БКЛ попали в Книгу рекордов России
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Двухпутные тоннели БКЛ в Москве попали в "Книгу рекордов России" как самые протяженные. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Прогулочная набережная и зоны отдыха появились на Южном речном вокзале Москвы. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.
С начала года на портале поставщиков появилось 500 тысяч новых позиций товаров, работ и услуг. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.