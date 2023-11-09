Собянин сообщил о новом рекорде Большой кольцевой линии метро

Тоннели Большой кольцевой линии метро попали в книгу рекордов России. Они официально признаны самыми протяженными в стране.

Сергей Собянин в своем телеграм-канале отметил, что за этим достижением стоит труд многих проектировщиков, строителей и других специалистов. Они проложили больше 11,5 километра двухпутных тоннелей на западе и востоке Большого кольца, где новая линия пересекает крупные водоемы.

Самые длинные подводные перегоны – между станциями "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон" и "Печатники". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.