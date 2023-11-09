Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 16:15

Транспорт

Собянин сообщил о новом рекорде Большой кольцевой линии метро

Собянин сообщил о новом рекорде Большой кольцевой линии метро

Собянин назвал значимые проекты благоустройства на северо-западе Москвы

Собянин: с помощью приложения "Метро Москвы" построено почти 500 млн маршрутов

Собянин заявил, что качество распознавания лиц и машин в Москве достигло почти 100%

Цифровую модель планирования столицы рассчитывают создать до конца 2024 года – Собянин

Собянин: городскому проекту "Московское кино в школе" исполнилось пять лет

Новости часа: Собянин сообщил, как "Московское кино в школе" приобщает детей к искусству

Цифровую модель планирования Москвы рассчитывают создать до конца 2024 года – Собянин

Новости часа: около 15 млн кв м недвижимости вводят в Москве ежегодно

Новости часа: Собянин рассказал об обработке лучевых исследований с помощью ИИ

Тоннели Большой кольцевой линии метро попали в книгу рекордов России. Они официально признаны самыми протяженными в стране.

Сергей Собянин в своем телеграм-канале отметил, что за этим достижением стоит труд многих проектировщиков, строителей и других специалистов. Они проложили больше 11,5 километра двухпутных тоннелей на западе и востоке Большого кольца, где новая линия пересекает крупные водоемы.

Самые длинные подводные перегоны – между станциями "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон" и "Печатники". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортвидеоКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика