Собянин назвал значимые проекты благоустройства на северо-западе Москвы

Сразу несколько проектов благоустройства территорий завершили на северо-западе Москвы. Итоги работы в своем личном блоге подвел Сергей Собянин.

Так, в районе Строгино, возле дворца спорта "Янтарь", разбили небольшой сквер. Для прогулок сделали дорожки, высадили деревья, установили скамейки и светодиодные фонари.

Сквер "Березовая роща" привели в порядок и сделали площадку для выгула собак. А для любителей спорта обустроили памп-трек, скейт-парк и комплекс для силовых тренировок.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.