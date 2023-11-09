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09 ноября, 09:45

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Собянин назвал значимые проекты благоустройства на северо-западе Москвы

Собянин назвал значимые проекты благоустройства на северо-западе Москвы

Собянин: с помощью приложения "Метро Москвы" построено почти 500 млн маршрутов

Собянин заявил, что качество распознавания лиц и машин в Москве достигло почти 100%

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Собянин: с помощью приложения "Метро Москвы" построено почти 500 млн маршрутов

Сразу несколько проектов благоустройства территорий завершили на северо-западе Москвы. Итоги работы в своем личном блоге подвел Сергей Собянин.

Так, в районе Строгино, возле дворца спорта "Янтарь", разбили небольшой сквер. Для прогулок сделали дорожки, высадили деревья, установили скамейки и светодиодные фонари.

Сквер "Березовая роща" привели в порядок и сделали площадку для выгула собак. А для любителей спорта обустроили памп-трек, скейт-парк и комплекс для силовых тренировок.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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