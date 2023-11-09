Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 07:30

Город

Собянин: с помощью приложения "Метро Москвы" построено почти 500 млн маршрутов

Собянин: с помощью приложения "Метро Москвы" построено почти 500 млн маршрутов

Собянин заявил, что качество распознавания лиц и машин в Москве достигло почти 100%

Цифровую модель планирования столицы рассчитывают создать до конца 2024 года – Собянин

Собянин: городскому проекту "Московское кино в школе" исполнилось пять лет

Новости часа: Собянин сообщил, как "Московское кино в школе" приобщает детей к искусству

Цифровую модель планирования Москвы рассчитывают создать до конца 2024 года – Собянин

Новости часа: около 15 млн кв м недвижимости вводят в Москве ежегодно

Новости часа: Собянин рассказал об обработке лучевых исследований с помощью ИИ

Собянин: с помощью приложения "Метро Москвы" построено почти 500 млн маршрутов

Новости часа: музей под открытым небом на Красной площади посетили 254 тыс человек

Порядка 500 миллионов маршрутов построили пользователи приложения "Метро Москвы" с момента его запуска. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Само приложение скачали более 10 миллионов раз. Для пассажиров это простой и удобный помощник, отметил мэр. С помощью "Метро Москвы" можно управлять картой "Тройка", выбрать более свободные вагоны в режиме онлайн.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородметровидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика