Собянин подписал закон о бюджете столичного фонда ОМС на следующие три года

Сергей Собянин подписал закон о бюджете столичного фонда обязательного медицинского страхования на следующий год и плановый период 2024 и 2025 годов. Документ опубликован на официальном сайте мэра.

Согласно ему, планируемый объем доходов бюджета фонда на 2023 год составит более 401 миллиарда рублей, на 2024 год – более 428 миллиардов рублей, на 2025 год – более 450 миллипрдов рублей. Планируется, что расходы бюджета фонда в следующие три года будут равны доходам.

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