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Собянин принял решение о комплексном развитии еще четырех бывших промзон

Собянин принял решение о комплексном развитии еще четырех бывших промзон

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Сергей Собянин сообщил, что еще четыре участка столичных промзон станут современными городскими кварталами. По словам мэра, в данный момент все эти территории используются неэффективно – их занимают в основном старые склады, автомойки и парковки.

После обновления там появится жилье, коммерческие, социальные и общественные объекты. При этом будет создано больше девяти тысяч новых рабочих мест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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