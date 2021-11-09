Выявляемость заболевших COVID-19 в Москве снизилась на 15% после нерабочих дней – Собянин

Выявляемость заболевших коронавирусом в Москве за неделю снизилась на 15%, количество госпитализаций уменьшилось на 4%. Об этом в ходе президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 сообщил Сергей Собянин.

По его словам, в столице на 18% снизилась заболеваемость пневмонией, в особенности коронавирусной. В целом эпидемиологическая ситуация в Москве после нерабочих дней стала лучше.

"Мы видим по понедельникам обычно самый большой всплеск госпитализаций: люди приезжают после выходных, обращаются уже в тяжелой форме, их приходится госпитализировать. Вот объем госпитализаций меньше, чем неделю тому назад. Это очень позитивная такая тенденция", – сказал Собянин.

При этом решения о мерах по коронавирусу в Москве будут приниматься на основании анализа в конце недели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.