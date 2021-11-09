Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве

Москвичам рассказали об основных заявлениях Сергея Собянина на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Число заболевших COVID-19 в Москве после нерабочих дней снизилось на 15%.

За неделю в столице записались и привились от коронавируса около 100 тысяч человек. Интерес к вакцинации в Москве на высоком уровне, но мог бы быть и выше.

Систему QR-кодов в Москве будут совершенствовать, а решения об антиковидных мерах примут в Москве на основании анализа ситуации в конце недели.

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