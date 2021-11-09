Собянин заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в Москве

Сергей Собянин на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил об улучшении ситуации с заболеваемостью в Москве. По его словам, после нерабочих дней рост инфицирования снизился на 15%.

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