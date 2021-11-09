Собянин рассказал о дальнейшем благоустройстве парка "Яуза"

Жители северо-восточного округа рассказали, каким хотят видеть парк "Яуза". Уже тысяча москвичей приняли участие в онлайн-опросе об очередном этапе благоустройства огромной зеленой зоны.

Во вторник, 9 ноября, в своем блоге Сергей Собянин написал, что следующий на очереди участок от Московской кольцевой до улицы Енисейской. Его площадь – 60 гектаров. Москвичи попросили сделать там велосипедные и прогулочные дорожки, создать зоны для спорта и отдыха.

Проект уже подготовили с учетом всех пожеланий. Проложить обещают маршруты для спорта и пеших прогулок, экотропу. Берега соединят новые мостики. А посидеть у воды можно будет на современных безопасных пирсах.

Кроме того, сделают общественное пространство с амфитеатром и кафетерием, детский городок с игровым ручьем, зону активного долголетия и, конечно, высадят еще деревья.

Принять участие в голосовании по проекту благоустройства поймы Яузы можно на портале "Активный гражданин". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.