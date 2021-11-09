Собянин рассказал о дальнейшем благоустройстве парка "Яуза"

12:00
Жители северо-восточного округа рассказали, каким хотят видеть парк "Яуза". Уже тысяча москвичей приняли участие в онлайн-опросе об очередном этапе благоустройства огромной зеленой зоны.
Во вторник, 9 ноября, в своем блоге Сергей Собянин написал, что следующий на очереди участок от Московской кольцевой до улицы Енисейской. Его площадь – 60 гектаров. Москвичи попросили сделать там велосипедные и прогулочные дорожки, создать зоны для спорта и отдыха.
Проект уже подготовили с учетом всех пожеланий. Проложить обещают маршруты для спорта и пеших прогулок, экотропу. Берега соединят новые мостики. А посидеть у воды можно будет на современных безопасных пирсах.
Кроме того, сделают общественное пространство с амфитеатром и кафетерием, детский городок с игровым ручьем, зону активного долголетия и, конечно, высадят еще деревья.
Принять участие в голосовании по проекту благоустройства поймы Яузы можно на портале "Активный гражданин". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: