Собянин открыл завод крупномодульного домостроения в районе Внуково

Во Внукове начал работу новый роботизированный завод по производству крупногабаритных модулей, который открыл Сергей Собянин. Конструкции будут применяться в строительстве школ, детских садов и жилых комплексов по программе реновации, что позволяет сократить сроки возведения образовательных объектов более чем в два раза.

Общая площадь производственного комплекса превышает 160 тысяч квадратных метров, на нем будут работать около 2,5 тысячи человек. Также во Внукове завершено строительство завода оконных и фасадных конструкций, который будет выпускать до 270 тысяч квадратных метров стеклопакетов и 240 тысяч квадратных метров металлокассет.

