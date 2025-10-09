Форма поиска по сайту

09 октября, 13:15

Мэр Москвы

Собянин открыл завод крупномодульного домостроения в районе Внуково

Собянин открыл завод крупномодульного домостроения в районе Внуково

Во Внукове начал работу новый роботизированный завод по производству крупногабаритных модулей, который открыл Сергей Собянин. Конструкции будут применяться в строительстве школ, детских садов и жилых комплексов по программе реновации, что позволяет сократить сроки возведения образовательных объектов более чем в два раза.

Общая площадь производственного комплекса превышает 160 тысяч квадратных метров, на нем будут работать около 2,5 тысячи человек. Также во Внукове завершено строительство завода оконных и фасадных конструкций, который будет выпускать до 270 тысяч квадратных метров стеклопакетов и 240 тысяч квадратных метров металлокассет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

