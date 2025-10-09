Собянин: в районе Куркино привели в порядок любимый горожанами парк "Дубрава"

В столичном районе Куркино завершились масштабные работы по благоустройству парка "Дубрава", сообщил Сергей Собянин. Это всего лишь одно более чем из 3 тысяч обновленных в этом году городских пространств.

В парке отремонтировали сухой фонтан, привели в порядок игровые и спортивные зоны, установив новое оборудование, и провели дополнительное озеленение. В результате "Дубрава" превратилась в современное и комфортное место для отдыха.

