Новости часа: Собянин рассказал, какие здания восстановили по программе "1 рубль за метр"

Более 40 объектов недвижимости арендуют инвесторы по льготной ставке, которая предполагает 1 рубль за квадратный метр в год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москвичей просят не выезжать на летней резине утром 10 октября. В прогнозе снег и гололедица, сообщили в ЦОДД.

Около 10 тысяч москвичей получили квартиры по программе реновации в третьем квартале этого года. Об этом заявил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман