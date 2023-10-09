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Новости

09 октября, 17:30

Город

Новости часа: Собянин рассказал, какие здания восстановили по программе "1 рубль за метр"

Новости часа: Собянин рассказал, какие здания восстановили по программе "1 рубль за метр"

Собянин: более 40 зданий инвесторы восстанавливают по программе "1 рубль за метр"

Новости часа: Собянин сообщил об открытии второго корпуса центра поддержки участников СВО

Собянин сообщил об открытии второго корпуса центра поддержки участников СВО

Новости часа: Собянин сообщил об открытии второго корпуса центра поддержки участников СВО

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги Московского чемпионата "Абилимпикс – 2023"

Новости часа: в Москве благоустраивают территории возле 4 городских вокзалов

Новости часа: около 60 транспортных объектов благоустроят в столице в этом году

Новости часа: Собянин рассказал, какие городские вокзалы благоустроят в этом году

Собянин: благоустраиваем территории возле четырех московских городских вокзалов

Более 40 объектов недвижимости арендуют инвесторы по льготной ставке, которая предполагает 1 рубль за квадратный метр в год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москвичей просят не выезжать на летней резине утром 10 октября. В прогнозе снег и гололедица, сообщили в ЦОДД.

Около 10 тысяч москвичей получили квартиры по программе реновации в третьем квартале этого года. Об этом заявил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман

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