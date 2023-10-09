Собянин: более 40 зданий инвесторы восстанавливают по программе "1 рубль за метр"

Более 40 объектов недвижимости инвесторы арендуют по льготной ставке, которая предполагает 1 рубль за квадратный метр в год. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Программа запущена для объектов образования и культурного наследия, которые находятся в плачевном состоянии. Главное условие получения льготной ставки – восстановление здания. В итоге столица постоянно преображается, а инвесторы уже сэкономили больше 5,5 миллиарда рублей.

В 2022 году были отреставрированы флигель городской усадьбы начала XIX века в Гороховском переулке и доходные дома Горбунова начала XX века на улице Девятой Роты. Чтобы присоединиться к программе, нужно принять участие в городских торгах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.