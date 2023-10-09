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Новости

09 октября, 16:30

Город

Новости часа: Собянин сообщил об открытии второго корпуса центра поддержки участников СВО

Новости часа: Собянин сообщил об открытии второго корпуса центра поддержки участников СВО

Собянин сообщил об открытии второго корпуса центра поддержки участников СВО

Новости часа: Собянин сообщил об открытии второго корпуса центра поддержки участников СВО

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги Московского чемпионата "Абилимпикс – 2023"

Новости часа: в Москве благоустраивают территории возле 4 городских вокзалов

Новости часа: около 60 транспортных объектов благоустроят в столице в этом году

Новости часа: Собянин рассказал, какие городские вокзалы благоустроят в этом году

Собянин: благоустраиваем территории возле четырех московских городских вокзалов

Новости часа: около 60 транспортных объектов благоустроят в этом году

Собянин открыл обновленный павильон Республики Узбекистан на ВДНХ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый корпус единого центра поддержки участников СВО и их семей будет работать в формате мужского клуба. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Авиабилеты на прямые рейсы из Тель-Авива в Москву закончились на 9 и 10 октября. Это данные агрегаторов.

До 7 баллов обещают в час пик на дорогах Москвы. Об этом сообщили в ЦОДД.

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