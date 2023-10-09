Новости часа: Собянин сообщил об открытии второго корпуса центра поддержки участников СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый корпус единого центра поддержки участников СВО и их семей будет работать в формате мужского клуба. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Авиабилеты на прямые рейсы из Тель-Авива в Москву закончились на 9 и 10 октября. Это данные агрегаторов.

До 7 баллов обещают в час пик на дорогах Москвы. Об этом сообщили в ЦОДД.