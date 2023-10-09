Собянин сообщил об открытии второго корпуса центра поддержки участников СВО

В Москве открыли второй корпус единого центра поддержки участников СВО и их семей. Новые возможности и пространства показали Сергею Собянину и председателю госфонда "Защитники Отечества" Анне Цивилевой.

Учреждение находится недалеко от станции метро "Фили", в Береговом проезде. Сотрудники центра помогут военнослужащим и их семьям решить все возникающие проблемы комплексно. В одном месте можно встретиться с координаторами, получить психологическую, юридическую помощь. Второй корпус сделан по принципу мужского клуба – там есть бильярдная, спортзал и зона барбекю.

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