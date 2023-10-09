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Новости

Новости

09 октября, 15:30

Общество

Новости часа: Собянин сообщил об открытии второго корпуса центра поддержки участников СВО

Новости часа: Собянин сообщил об открытии второго корпуса центра поддержки участников СВО

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги Московского чемпионата "Абилимпикс – 2023"

Новости часа: в Москве благоустраивают территории возле 4 городских вокзалов

Новости часа: около 60 транспортных объектов благоустроят в столице в этом году

Новости часа: Собянин рассказал, какие городские вокзалы благоустроят в этом году

Собянин: благоустраиваем территории возле четырех московских городских вокзалов

Новости часа: около 60 транспортных объектов благоустроят в этом году

Собянин открыл обновленный павильон Республики Узбекистан на ВДНХ

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги московского чемпионата "Абилимпикс – 2023"

Сергей Собянин подвел итоги московского чемпионата "Абилимпикс – 2023"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве открыли второй корпус единого центра поддержки участников СВО и их семей, заявил Сергей Собянин. Он будет работать у метро "Фили".

Столичным водителям рекомендовали не выезжать утром во вторник, 10 октября, на летней резине из-за снега и гололедицы. Сообщение передает ЦОДД,

Инвестор построит и передаст городу школу в Рассказовке. Об этом заявил заммэра столицы Владимир Ефимов.

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