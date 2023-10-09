09 октября, 15:30Общество
Новости часа: Собянин сообщил об открытии второго корпуса центра поддержки участников СВО
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве открыли второй корпус единого центра поддержки участников СВО и их семей, заявил Сергей Собянин. Он будет работать у метро "Фили".
Столичным водителям рекомендовали не выезжать утром во вторник, 10 октября, на летней резине из-за снега и гололедицы. Сообщение передает ЦОДД,
Инвестор построит и передаст городу школу в Рассказовке. Об этом заявил заммэра столицы Владимир Ефимов.