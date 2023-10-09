Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги московского чемпионата "Абилимпикс – 2023"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Больше 150 человек стали победителями Московского чемпионата "Абилимпикс – 2023". Об этом рассказал Сергей Собянин.

К четвергу, 12 октября, в Москве потеплеет до 15 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Пассажиропоток на МЦК в январе–сентябре превысил 115 миллионов человек. Это данные Московской железной дороги.