09 октября, 14:15Общество
Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги Московского чемпионата "Абилимпикс – 2023"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Больше 150 человек стали победителями Московского чемпионата "Абилимпикс – 2023". Об этом рассказал Сергей Собянин.
К четвергу, 12 октября, в Москве потеплеет до 15 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Пассажиропоток на МЦК в январе–сентябре превысил 115 миллионов человек. Это данные Московской железной дороги.