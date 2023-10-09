Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 14:15

Общество

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги Московского чемпионата "Абилимпикс – 2023"

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги Московского чемпионата "Абилимпикс – 2023"

Новости часа: в Москве благоустраивают территории возле 4 городских вокзалов

Новости часа: около 60 транспортных объектов благоустроят в столице в этом году

Новости часа: Собянин рассказал, какие городские вокзалы благоустроят в этом году

Собянин: благоустраиваем территории возле четырех московских городских вокзалов

Новости часа: около 60 транспортных объектов благоустроят в этом году

Собянин открыл обновленный павильон Республики Узбекистан на ВДНХ

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги московского чемпионата "Абилимпикс – 2023"

Сергей Собянин подвел итоги московского чемпионата "Абилимпикс – 2023"

Сергей Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся на севере Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Больше 150 человек стали победителями Московского чемпионата "Абилимпикс – 2023". Об этом рассказал Сергей Собянин.

К четвергу, 12 октября, в Москве потеплеет до 15 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Пассажиропоток на МЦК в январе–сентябре превысил 115 миллионов человек. Это данные Московской железной дороги.

Читайте также
мэр МосквыобществопогодатранспортвидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика